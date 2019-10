Dieter Kerbaum , langjähriger Vorsitzender der deutschen Amateurfahrer, würdigte die sportlichen Leistungen der Ausnahmesportlerin. „ Rita Drees hat bis heute 2428 Siege als Amateurfahrerin im Sulky errungen. Für mich ein Rekord für die Ewigkeit“, betonte Kerbaum. Und er fügte hinzu: „Sie stehen damit an der Spitze der Amateurfahrerinnen und Amateurfahrer. Ich persönlich bin der Meinung, keiner wird Sie je erreichen.“

Kerbaum erinnerte am Samstag auch an seine eigenen Anfänge im Trabrennsport. „Wenn ich damals mal etwas wissen wollte, was allgemein so nicht bekannt war und ich Rat suchte, hieß es im HVT immer: Da musst du die Frau Drees fragen. Das habe ich gemacht und dabei eine ganze Menge gelernt.“ Beim Hauptverband für Traberzucht (HVT) war Rita Drees, gelernte Industriekauffrau, nach ihrer Ausbildung 45 Jahre lang beschäftigt.

Ebenso gratulierte Dirk Frahm, der 1. Vorsitzende der Hall of Fame, der Rita Drees die von Maren Hoever (1. Vorsitzende des HVT) unterschriebene Auszeichnung überreichte: „Wenn es jemand verdient hat, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, dann Sie“, betonte Frahm. Mit 2428 Sulkyerfolgen sei Rita Drees die siegreichste Amateurfahrerin weltweit.

Und Frahm listete auf: Die Eperanerin wurde Europameisterin 1976 in Dänemark und 1980 in Wien, wurde deutscher Amateurmeister 2003 und gewann das Amateurfahrer-Championat 1978, 1979, 1986 - 1989, 1996, 2000, 2001, 2004 - 2007 und zuletzt vor zehn Jahren 2009 – insgesamt 14 Mal. Mit dem Silbernen Lorbeerblatt der Bundesrepublik Deutschland wurde Rita Drees 1981 ausgezeichnet.

„Sie sind im Stall geboren“, hinterfragte deshalb Moderator Werner Hansch das Erfolgsrezept. Aber Rita Drees („Ich bin mit Pferden groß geworden“) versicherte ihm: „Es gibt kein besonderes Erfolgsgeheimnis.“