Überraschung am letzten Oktobertag. Bernd Meyer ist mit sofortiger Wirkung als Trainer des A-Ligisten FC Epe 2 freigestellt worden. In den Mittagsstunden verkündeten die Blau-Weißen diese Nachricht, die sich auch sogleich in den sozialen Medien rasch verbreitete.