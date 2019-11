Nordhorn -

Die nächste so ärgerliche Niederlage für die HSG Nordhorn-Lingen. Sogar beim Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf schnuppern die „Roten“ an der Überraschung. Dann stehen sie wieder mit leeren Händen da, verlieren 29:30. Und kommen so natürlich vom Tabellenende nicht weg.