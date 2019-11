Als Trainer steht dann Jan Sundermann in der Verantwortung. Er wurde am Freitag als neuer Coach der Reserve vorgestellt.

Der 24-Jährige ist in den Bülten ein bekanntes Gesicht. Bislang war er in der Jugendabteilung tätig und erfolgreich, im vergangenen und diesem Spieljahr als Coach der A-Jugend. Die wurde im Sommer Vizemeister in der A-Liga. In dieser Saison stellt die A-Jugend ständig mehrere Spieler für die 1. Mannschaft ab.

Sundermann, der Inhaber der B-Lizenz ist, wird bereits am Sonntag auf der Trainerbank des A-Ligisten Platz nehmen. Ab 14.30 Uhr ist die Reserve beim Schlusslicht Eintracht Stadtlohn gefordert.