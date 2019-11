Epe -

Was passiert, wenn sich das Selbstvertrauen zurückmeldet, kann derzeit exzellent am Wolbertshof beobachtet werden. Da klebte den Grün-Weißen wochenlang die Seuche an den Füßen. Doch offenbar hatte der 4:1-Erfolg beim FC Oeding heilsame Wirkung.