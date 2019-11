Damit bewahrheiteten sich die Befürchtungen von Trainerin Stefanie Kömmelt . „Die Voraussetzungen waren vor Spielbeginn schon schlecht. Es standen uns beim Anpfiff nur elf Spielerinnen zur Verfügung“, erklärte sie. „Mein Kompliment geht an die Spielerinnen, die sich der Herausforderung stellten und bis zum Abpfiff kämpften.“

Die Gastgeberinnen taten sich lange Zeit schwer, ehe sie die Partie in den Griff bekamen. Das sah auch GWN-Trainerin Tine Hünteler-Hekman so: „Anfangs lief es nicht rund“, bestätigte sie. „Die Laufwege passten nicht, meine Mannschaft leistete sich viele unnötige Ballverluste“, ärgerte sich die Nottulnerin. Die Grün-Weißen wirkten in dieser Phase verunsichert und nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit.

Das zeigt, dass für Vorwärts mehr möglich gewesen wäre angesichts der Nottulner Fehlpassquote. Dennoch lag GWN zur Pause knapp mit 8:7 in Führung.

In Durchgang zwei präsentierten sich die Nottulnerinnen wesentlich konzentrierter in Angriff und Abwehr. Das war auch bitter nötig. In einer weiterhin engen Begegnung konnte sich GWN erst in den letzten fünf Minuten entscheidend absetzen und Vorwärts die Punkte abnehmen.

„Unseren Torhüterinnen zeigten eine klasse Leistung und ergänzten sich mit ihren Stärken“, bilanzierte Kömmelt.

Mit 2:8-Punkten nimmt ihre Mannschaft den vorletzten Rang in der Bezirksliga ein. „Mangels Alternativen im Kader haben wir uns in Nottuln aber selbst geschlagen. Diese Niederlage tut weh.“