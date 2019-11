Vorwärts Gronau zeigt zu wenig Biss

Sehr erfolgreich waren die überkreislich spielenden Handball-Jugendmannschaften von Vorwärts Gronau. Neben der mB waren vier weitere Teams im Einsatz, die sich allesamt siegreich durchsetzten.Eine durchweg auf allen Positionen überzeugende Leistung zeigte die weibliche C. Mit einer sattelfesten Abwehr und einem überzeugenden Angriff wiesen die Mädchen ihren Gastgeber aus Münster mit 25:16 in die Schranken. Die gute Trainingsbeteiligung und Leistungsbereitschaft wirkt sich aus.Auch die weibliche B gewann ihr Auswärtsspiel gegen Sparta Münster deutlich mit 26:12. Bereits zur Halbzeit führte Gronau 12:4 und konnte endlich die ersten Punkte in der Liga verbuchen.Ebenfalls auswärts trat die weibliche A an. Beim SC Nordwalde entwickelte sich ein spannendes Spiel. Zur Halbzeit hatte sich Vorwärts eine 15:13-Führung erspielt. In der zweiten Halbzeit gelang eine Steigerung, die zum 34:28-Sieg führte. Damit belegt die Mannschaft bisher ungeschlagen den 2. Tabellenplatz. Als nächstes wird der Tabellendritte TuS Recke in Gronau erwartet.Die mD siegte mit 20:17 in eigener Halle gegen die HSG Gremmendorf-Angelmodde. Die Blau-Weißen kamen anfangs schleppend ins Spiel. Zu viele unpräzise Abschlüsse machten es dem guten gegnerischen Keeper leicht. Nach 0:3-Rückstand wurde erst Mitte der ersten Halbzeit der 4:4-Ausgleich erzielt. Anschließend konnten sich die Spieler besser auf den Torwart einstellen, gingen mit drei Treffern in Führung und gaben diesen Vorsprung auch nicht mehr ab.