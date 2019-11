Vorwärts Epe gerüstet für das Spitzenspiel in Wessum

Epe/Alstätte/Schöppingen -

Vorwärts Epe hat in der Frauen-Kreisliga seine Siegesserie ausgebaut und darf dem Spitzenspiel bei Tabellenführer Union Wessum 2 am Sonntag selbstbewusst entgegenschauen. Der ASC Schöppingen holte einen Punkt in Alstätte.