Der Einsatz stimme in ihrer Mannschaft, egal ob im Training oder im Spiel: „Der Fleiß ist da, wir rennen aber noch der verpassten Vorbereitung hinterher.“ Auch die Stimmung sei nicht gedrückt. Die Gronauerinnen erhalten viel Input, den sie auch sukzessive umsetzen. Zudem habe ihre Sieben in jedem Spiel die Chance gehabt, doppelt zu punkten. „Die Tendenz ist positiver als vergangene Woche“, sagt Kömmelt . So baut sie auf die Rückkehr von Elena Nagelmann und Hanna Kuipers in den Kader.

Sparta rangiert auf Tabellenplatz fünf und hat mit fünf Zählern aus vier Partien einen soliden Saisonstart hingelegt. Kömmelt stellt sich auf ein ganz anderes Spiel als in der Vorwoche in Nottuln ein: „Sparta ist eine schnell aufspielende Mannschaft. Wir müssen uns aber nicht verstecken oder Angst haben.“ Taktisch habe Vorwärts immer gute Mittel an der Hand gehabt. Nur an der Abgeklärtheit fehle es dem Tabellenzehnten.