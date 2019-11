Die laut Spielertrainer Orhan Boga „unnötige Niederlage“ in Ahaus war ein Dämpfer und nagt noch an den Fortunen: „Wir müssen uns aus der Situation selbst rauskämpfen und werden alles geben.“ Er selbst ist angeschlagen und liebäugelt mit einer Pause, so wie weiterhin Christoph Dinkelborg und Marcel Bösel. Unter anderem ist aber Torwart Jonas Böcker wieder an Bord.

Bei den Vorwärtslern könnte die Stimmung kaum besser sein. 24 Mann waren am Dienstag beim Training, für heute Abend registriert Stefan Kurtdili keine Ausfälle: „Wir sind der Underdog, müssen jetzt aber nachlegen. Ein Punkt wäre super, ein Sieg ein Traum.“