Gronau -

Zahlreiche Ausfälle sowie ein vermeintlich übermächtiger Gegner: In der Landesliga stehen Fortuna Gronaus Fußballerinnen am Sonntag (13 Uhr) vor einer echten Herkulesaufgabe. Immerhin: Die Blau-Schwarzen bestreiten ein Heimspiel an der Laubstiege.