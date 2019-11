Bereits das Auftaktviertel verbuchten die Gäste aus der Kreisstadt mit 19:12 für sich. Im zweiten Viertel waren die Vorwärtsler besser im Spiel, dennoch ging auch der zweite Spielabschnitt an die Borkener (15:18). Mit einem 27:37-Rückstand trotteten die Gronauer in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Dinkelstädter weiter knapp das Nachsehen – das dritte Viertel gaben sie mit 14:16 aus der Hand (41:53). Im Schlussviertel pirschten sich die Hausherren durch einen 7:0-Lauf bis auf fünf Punkte heran (48:53) – dann verloren sie ihr Momentum.

In der Folge enteilten die Gäste, eine deutliche 58:78-Niederlage war das Resultat. „Wir haben in der Defensive gute Stopps gehabt, in der Offensive jedoch zu unstrukturiert agiert. Die resultierenden Fastbreaks konnten wir nicht stoppen“, konstatierte Co-Spielertrainer Jan Bartels.

Es spielten: Jan Bartels, Andre Dankbar, Daniel Könemann, Alexander Lizenberger, Anton Lizenberger, Erwin Lüch, Tristan Rinke-Senft, Alexander Schneider, Robert Vukoje.