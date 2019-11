Gronau/Epe -

Die Familienstaffeln waren der emotionale Höhepunkt der Gronauer Stadtmeisterschaften im Schwimmen am Samstag im Gronauer Hallenbad. Denn gemeinsam mit Mama oder Papa, Tochter oder Sohn am Ende auf dem Siegertreppchen zu stehen, war eine besondere Motivation. In den Einzelwettbewerben räumten zwei Schwimmer jeweils vier Titel ab.