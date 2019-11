Im Alter von 86 Jahren ist am Mittwoch vergangener Woche Franz Doetkotte gestorben. Der Gronauer war in vielen unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich tätig. Besondere Herzensangelegenheiten waren ihm der Reitverein LZRFV Gronau und der Schützenverein Buterland-Beckerhook. 29 Jahre lang war er dort Offizier und trug durch seine Verdienste zur positiven Entwicklung des Vereins bei.

Bereits als Kind war Doetkotte den Pferden verbunden. Er trat als 14-Jähriger dem LZRFV Gronau bei. Als 1977 der Vorstand geschlossen zurücktrat, war es für ihn Ehrensache, Verantwortung zu übernehmen. Doetkotte wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. Er blieb dies bis zum Jahr 2002 und war anschließend Ehrenvorstandsmitglied. Von den mittlerweile mehr als 100 Jahren Vereinsgeschichte hat Doetkotte 72 als Mitglied erlebt und geprägt. Bis zuletzt nahm er aktiv am Vereinsleben teil. Er war bei den eigenen Reitturnieren vor Ort dabei, hatte stets ein offenes Ohr, stand beratend zur Seite und war immer für ein Plausch zu haben. Doetkotte war immer bemüht, seinen Vereinskollegen Hilfe zu leisten.

Eng verknüpft mit seiner Amtszeit sind der Anbau für die erste Reithalle, der nach mehreren Jahren Planungsphase 1984 umgesetzt wurde. 1995, zum 85-jährigen Bestehens des Vereins, folgte der Bau der zweiten Reithalle. Für seine Verdienste im Reitsport wurde Doetkotte 2002 vom Provinzialverband Westfälischer Reit- und Fahrvereine mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

Neben seiner Tätigkeit im Reitverein war Franz Doetkotte auch in verschiedenen anderen Gremien aktiv. So gehörte er von 1980 bis 1989 unter anderem dem Bauausschuss der Stadt Gronau an. Als Lieferantenausschussvorsitzender fungierte Franz Doetkotte als Bindeglied zwischen der Molkerei Söbbeke und den Milcherzeugern. Er war zudem als Schöffe tätig.

Die Beisetzung von Franz Doetkottes beginnt am Samstag (23. November) um 9.30 Uhr mit dem Seelenamt in der St.-Antonius-Kirche.