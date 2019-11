Das Geheimnis wurde gelüftet

Am Dienstagabend wurde das Geheimnis gelüftet und die für ihre Erfolge in diesem Jahr nominierten Gronauer Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften vorgestellt. Diese Aufgabe übernahmen am Mikrofon Lisa Huwe und Diana Storost im Café Backstage im Rock´n´Popmuseum. Und die Spannung war groß.

Nominiert wurden vom Fachausschuss, eingesetzt vom Stadtsportverband Gronau, folgende Aktive.

Fabiane Meyer (l.) vom TV Westfalia Epe

Stadtsportverbandsvorsitzender Werner Hölscher

Moderierten: Diana Storost und Lisa Huwe (re.)

Jil Fischer (SV Epe)

Michelle Pancerz (SV Gronau)

Dr. Chris Breuer vom Sponsor Urenco

Jürgen Langer (TTV Metelen)

Kevin Schmitz

Christoph Leidig vom Sponsor Sparkasse Westmünsterland

Die 3 x 800 m-Staffel des TV Epe mit Fabiane Meyer, Merle Sundermann und Lina van der Wals (v.l.)

Torben Schmidt von den Handballern von Vorwärts Gronau

Die Vertreter der Volleyballer des TV Westfalia Epe

Die Liga-Schützinnen von VSS Epe wurden nominiert.

Eric Reckels

Sportlerinnen: Fabiane Meyer, Malin Wigger, Jil Fischer, Michelle Pancerz

Sportler: Jürgen Langer, Eric Reckels, Kevin Schmitz

Mannschaften: 3x800-Meterstaffel des TV Westfalia Epe , männliche Handball C-Jugend von Vorwärts Gronau, Volleyball-Herren von Westfalia Epe, Liga-Schützen der Vereinigten Sportschützen Epe

An der Wahl können sich per Coupon die Leser der Westfälischen Nachrichten und der Grenzland Wochenpost beteiligen.

Online kann auf der Seite des Stadtsportverbandes abgestimmt werden: www.stadtsportverband-gronau.de

Abgabeschluss ist am 25. Dezember 2019.