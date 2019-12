Dabei verlief der Derby­start aus Gronauer Sicht sehr verhalten. Die dreiwöchige Spielpause machte sich gerade in der Abwehr bemerkbar, bis zur 20. Minute etwa (9:10) führten meistens die Gäste. „Wir haben deshalb verschiedene Abwehrsysteme genutzt, um die DHG-Spielerinnen immer wieder vor neue Aufgaben zu stellen“, erklärte Trainerin Stefanie Kömmelt . „Im Angriff zeigten aber die letzten Trainingseinheiten Wirkung. Es gelang uns, immer wieder schön herausgespielte Tore zu erzielen“, freute sich Kömmelt – auch über die hauchdünne 15:14-Führung zur Pause.

In die zweite Hälfte ging es mit mehr Tempo. Jetzt bewiesen die Vorwärtslerinnen, dass sie auch leichte Kontertore erzielen können. Am Kreis wiederum zeigte Carolin Hoffstädte in Abwehr und Angriff eine sehr gute Partie. „Mit gezielten Aktionen setzte sie ihre Mitspielerinnen oder sich selbst in Szene“, lobte Kömmelt. Das alles machte sich im Ergebnis mit deutlicheren Führungen (21:19; 24:20) bemerkbar.

Dennoch: Drei Minuten vor dem Abpfiff hatte die DHG sich auf 24:23 herangepirscht. Aber ein Doppelschlag durch Rebecca Braun und ein verwandelter Strafwurf von Jula Ebbert sorgten für den 27:23-Heimsieg.

„Slava Vorobev und ich sind stolz auf unser Team. Unsere Vorgaben wurden angenommen und sehr gut umgesetzt“, sagte Kömmelt und betonte die Teamleistung: „Unsere 27 Tore verteilen sich auf 9 Spielerinnen.“

Vorwärts Gronau : Walfort, Krönke – Goeters 3, Wienandts, Nagelmann 1, Baumann 5, Kuipers 2, Ebbert 2 (5/2), Bruns 1, Hoffstaedte 3, Fischer, Brüning 3 (2/2), Koster, R. Braun 7.