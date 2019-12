SV Gronau zu Gast beim Schwimmwettkampf in Bocholt

Bocholt -

Die mit Süßigkeiten gefüllte Nikolaustüte erwartete die 20 Aktiven des SV Gronau beim 36. Nikolausschwimmen in Bocholt in jedem Fall. Die Aktiven waren aber erst recht angetreten, um möglichst viele gute Platzierungen in den verschiedenen Altersklassen einzusammeln.