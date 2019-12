Nach dem zuvor in Roxel gewonnenen Spiel waren sich die Blau-Weißen sicher, erneut ein Wörtchen mitreden zu können. Offen gestalteten sich auch die ersten Minuten. 6:7 hieß es nach zehn Minuten und vier Toren von Finn Lammers sowie je einem Treffer von Luca Brockhues und Erik Wölk.

Jedoch war für Torben Schmidt , einen der Leistungsträger, bereits zu diesem Zeitpunkt das Spiel verletzungsbedingt beendet. Etwas später ereilte das gleiche Schicksal auch Jonas Dick.

Vorwärts Gronaus Jugend unterliegt Brambauer in der Schlussphase

„Auch als wir nach 20 Minuten mit vier Toren in Rückstand lagen, gab sich die Mannschaft nicht auf. Insbesondere Finn Lammers im Zusammenspiel mit Erik Woelk gelang immer wieder der Durchbruch. Er war von den Gästen nicht zu stoppen“, erklärte Trainerin Karola Westhoff. Insgesamt 16 Tore von Lammers und 6 von Woelk belegen ihre Aussage eindrucksvoll.

So blieb es eine kampfbetonte Auseinandersetzung. In der 36. Min. kam Vorwärts durch einen Treffer von Berkan Kozan wieder bis auf ein Tor heran. Bis zum 27:28 (42. Min.) blieb die Partie offen, ehe die Gäste vier Treffer in Folge erzielten.

Vorwärts: Nils Steinacker, Sebastian Hoof (beide Tor), Finn Lammers 16 Treffer, Erik Woelk 6, Luca Brockhues 3, Berkan Kozan 2, Max-Lukas Kersting 1, Elias Berkemeier, Leonard Ernst, Jonas Dick, Bernd Lüttikhuis, Marlon Ernst, Torben Schmidt, Rinor Misini.