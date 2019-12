FC Epe: Erst am Anfang der Entwicklung

Das Herz hängt an dem Verein, mit dem man große Erfolge gefeiert und für den man lange gespielt hat. Bei André Hippers ist das nicht anders. „Es ist für mich ein besonderes Spiel“, sagt der Spielertrainer des FC Epe , wenn er morgen mit dem FCE bei seinem Ex-Club SuS Stadtlohn aufläuft.

Dass sich beide Teams irgendwann einmal in einem Punktspiel gegenüberstehen werden, war vor fünf Jahren kaum absehbar – auch nicht für Hippers. Zu jener Zeit gehörte der heutige FCE-Coach zum Aufgebot der Stadtlohner, die unter ihrem damaligen Coach Alfred Nijhuis mit einem 4:1-Sieg bei der U 23 des FC Paderborn am 25. Mai 2014 den Aufstieg in die Oberliga bewerkstelligten, womit Hippers einer jener Akteure war, die die erfolgreiche Ära des Traditionsclubs prägten.

Die Zeiten haben sich geändert. Stadtlohn zog sich am Ende der Saison 2017/18 freiwillig aus der Verbandsliga zurück und wurde nur ein Jahr später gar von der Landes- in die Bezirksliga durchgereicht, sodass sich der SuS und der FCE morgen auf Augenhöhe begegnen.

Dass Hippers auch in seiner Funktion als Spielertrainer offensichtlich etwas bewegen kann, lässt sich an der Entwicklung des FC Epe nachvollziehen. Nur eines der vergangenen acht Meisterschaftsspiele (das beim 2:3 in Reken am 10. November) vergeigten die Eperaner. Aus den sieben anderen Partien holten sie 17 Punkte. Das ist aller Ehren wert und war nach dem ersten Saisonviertel kaum zu erwarten.

Denn als der FCE am 29. September mit dem 2:3 bei RC Borken wieder einmal ein Spiel verloren hatte, es war das sechste innerhalb von acht Runden, drängte sich die Frage auf, ob es tatsächlich passte in dieser Konstellation mit Spielertrainer und Mannschaft.

Doch obwohl Fußball in erster Linie ein ergebnisorientierter Sport ist und der FCE nur vier Zähler auf dem Konto hatte, blieben sie in Epe ruhig. Hippers findet eine verblüffend einfache Antwort auf die Frage, was er denn nach der Niederlagenserie verändert habe. „Eigentlich gar nichts. Wir haben stets an uns geglaubt, weil Potenzial in der Mannschaft steckt“, sagt der 30-Jährige. Und fügt hinzu, dass in der Anfangsphase auch Spielglück gefehlt habe.

Eine derartige Begründung ist oftmals nicht mehr als ein Phrase, wenn es darum geht, Leistungsdefizite zu kaschieren. Beim FC Epe lag es aber tatsächlich wohl daran, dass ein Quäntchen Fortune fehlte. Nicht nur bei der 2:3-Niederlage in Borken, sondern zuvor auch in den Begegnungen gegen TuS Haltern II (2:3) und Adler Weseke (1:2), in denen der FCE in der Nachspielzeit geschlagen wurde.

Nun wird sich herausstellen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Eine kurzfristig belastbare Prognose vermag der 30-Jährige (noch) nicht zu geben. „Die Bezirksliga ist brutal ausgeglichen. Zwei oder drei Niederlagen reichen, und schon ist mal wieder im Tabellenkeller.“ Wichtig sei deshalb der zuletzt eingefahrene 2:1-Erfolg gegen den VfL Billerbeck gewesen. Der habe der Mannschaft Luft und die Gewissheit verschafft, in sicheren Tabellenregionen zu überwintern.

Doch zunächst wartet nach dem Spiel in Stadtlohn noch das Eper Derby bei Vorwärts, ehe es nach der Pause mit den Partien gegen den FC Nordkirchen und TuS Haltern II weitergeht – allesamt Top-Teams der Liga. „Gerade mit Blick auf diese Spiele wäre es wichtig, den Abstand zur Abstiegszone zu wahren“, weiß Hippers.

Eine wichtige Weichenstellung ist erfolgt, nachdem sich die FCE-Verantwortlichen und der Trainer darauf verständigt haben, die Zusammenarbeit über die Saison hinaus für ein weiteres Jahr fortzusetzen. „Wir werden weiterhin junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einsetzen und fördern“, erläutert Hippers. „Das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben und den wir fortsetzen wollen.“ Das Ergebnis, wohin dieser Prozess führe, werde „erst in drei, vier oder sogar fünf Jahren“, so der Coach, vorliegen. Offensichtlich sieht Hippers den FCE erst am Anfang dieser Entwicklung. Das Ende der Fahnenstange ist somit längst noch nicht erreicht.