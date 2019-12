Vorwärts Epe begnügt sich mit einem 0:0-Remis

Im Prinzip bewahrheitete sich das, was Bültbrun zuvor schon vermutet hatte. Der – gestern stark ersatzgeschwächte – VfL agierte aus einer gut organisierten, kompakten Abwehr, gegen die sich Vorwärts schwertat, eine Lücke zu finden. „Wir hatten zwar viel Ballbesitz, hatten aber in der Box keine Ideen, sodass Torchancen Mangelware waren“, kommentierte Epes Coach das Spielgeschehen. Vorwärts kombinierte durchaus ansehnlich, allerdings nur bis zum Strafraum. Doch Billerbecks Trainer Yannick Gieseler hatte sein Team gut eingestellt. Gemessen an den Spielanteilen war Vorwärts Punktsieger. Was aber fehlte, waren Tore.

Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang kaum etwas. Die Schlüsselszene ereignete sich in der 62. Minute, als Epes Angreifer Alexandar Temelkov seinen Gegenspieler umspielt hatte und von diesem im Tackling am Fuß getroffen wurde. Der Schiedsrichter ahndete dieses Foul jedoch nicht mit Strafstoß, und so blieb es beim torlosen Remis. „Wir müssen das akzeptieren und damit leben“, sagte Bültbrun.

Immerhin machte es Vorwärts besser als im Sommer, als die Billerbecker den heimischen Vertreter aus dem Pokalwettbewerb gekegelt hatten.