Verdientermaßen, weil die Schwarz-Blauen auch gegen die Sportfreunde aus Ammeloe eine Menge, wenn nicht sogar alles vermissen ließen. Und das eben nicht zum ersten Mal in der Saison 2019/20.

„Die Vorstellung war symptomatisch für ein wirklich schwaches Halbjahr unsererseits“, stellte Spielertrainer Orhan Boga hinterher ein Stück weit frustriert fest. „Das war heute erneut eine enttäuschende Leistung. Wir müssen und werden diese Hinrunde nun detailliert aufarbeiten und wollen versuchen, im neuen Jahr dann wieder richtig anzugreifen. Was bleibt uns auch anderes übrig?“

1:0 ein Zufallsprodukt

Die Fortunen waren zumindest besser ins Match gestartet, weil Florian Temjanovski Gronau mit 1:0 in Führung schoss (19.). „Aber wenn wir ehrlich sind: Das war mehr ein Zufallsprodukt unsererseits“, ahnte Boga, was da noch kommen könnte an diesem ungemütlichen zweiten Advent.

Denn die Gäste aus Ammeloe präsentierten sich trotz Rückstandes weitaus zielstrebiger, aktiver – ihnen war einfach anzumerken, dass sie die letzten drei Punkte mehr wollten. Ein Sonntagsschuss aus 25 Metern brachte den Ausgleich (35.). Und nach der Pause markierten die Gäste dann nach einer Stunde auch das vollauf verdiente 2:1.