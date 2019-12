Sven Manthey gewann eine Bronzemedaille beim internationalen Turnier „Bremen Open“. Thomas Verst und Falk Manthey bestanden bei der Kreis-Kyu-Prüfung in Ibbenbüren ihre Prüfungen zum braunen bzw. blauen Gürtel.

In Bremen kämpften Judoka aus den Niederlanden, Skandinavien, Großbritannien sowie Osteuropa um die Medaillen. Sven Manthey ging in der Gewichtsklasse bis 34 kg der Altersklasse U15 an den Start. Schnell kämpfte er sich ins Halbfinale vor. Da dort keinem der Kämpfer in der regulären Kampfzeit eine Wertung gelang, ging es in die Verlängerung (Golden Score). Hier wurde der Dinkelstädter mit einer Kontertechnik erwischt und musste in den Bronzekampf.

Dort ließ der Elfjährige nichts anbrennen. Beim ersten Schulterwurf fiel sein Gegner auf die Seite, und Sven Manthey ging mit einem Waza-Ari in Führung. Mit dem nächsten Schulterwurf konnte der Dinkelstädter seinen Gegner voll auf den Rücken werfen und sich so vorzeitig die Bronzemedaille sichern.

Siegerehrung in Bremen. Sven Manthey (2.v.r.) gewann Bronze. Foto: Verein

Zeitgleich traten in Ibbenbüren Thomas Verst zur Braungurt- und Falk Manthey zur Blaugurtprüfung an. Beide zeigten sich nach intensivem Training sehr gut vorbereitet und überzeugten die Prüfer bei den Stand- und Bodentechniken sowie im Formenlauf (“Kata“). Damit hat Verst nun die letzte Stufe vor dem schwarzen Gürtel erreicht, während Falk Manthey mit dem blauen Gürtel die vorletzte Stufe erklomm.