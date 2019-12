Das vermeintlich härteste Wochenende der Saison entwickelte sich zu einer Bewährungs- und Nervenprobe für die Sportlerinnen, Trainer und Betreuer. Das Ergebnis sind zwei hart umkämpfte Siege gegen die Mitbewerber um den Aufstieg, St. Hubertus Elsen III und BSV Holzwickede. Die WN-Sportredaktion sprach mit Ausnahmetalent Lucy Werner , die als Stammschützin zwei wichtige Einzelpunkte für Epe erzielte.

4:1 gegen Hubertus Elsen III und ein 5:0 gegen Gastgeber Holzwickede. Das hat für großes Aufsehen gesorgt. Ihr seid weiterhin Tabellenführer, habt 10 Punkte und ein Einzelverhältnis von 24:6 Punkten. Lucy Werner, ist euch die Meisterschaft noch zu nehmen?

Lucy Werner: Wir haben an diesem Wochenende viel erreicht in Bezug auf die heiß ersehnte Relegation, bei der wir uns im Vergleich zum letzten Jahr nun bessere Aufstiegschancen ausrechnen. Unser Team ist nun leistungs- und willensstärker. Meister und Vizemeister qualifizieren sich ja bekanntlich für diese Endausscheidung in Dortmund. Wir haben es selbst in der Hand, wo wir nach dem letzten Spieltag landen werden.

Auch wenn die Gesamtergebnisse des vergangenen Wochenendes eine eindeutige Richtung angeben, der Weg dahin war alles andere als ein Spaziergang, oder?

Werner: So ist es, das war für uns alle eine physische und psychische Herausforderung, insbesondere im Duell gegen Holzwickede ging es wirklich hammerhart zu. Wir haben an den ersten drei Positionen mit jeweils nur einem Ring Vorsprung gewonnen, zudem musste Anna-Lena noch ins Stechen nach einem 386:386-Gleichstand. Ich bin stolz, dass alle von uns diese schwierige Situation gemeistert haben. Der Dank geht auch an unsere Trainerin Christiane Broders, die uns genau die richtigen Anweisungen gegeben hat.

Das große Saisonfinale am 12. Januar beim Ausrichter Andreas Hofer Gladbeck bringt nun die Entscheidung, ob Meisterschaft, Relegation oder nur der dritte Platz drin ist. Wie sehen die Tage bis dahin aus?

Werner: Den Kopf wieder frei bekommen und gezielt trainieren. Klar ist, dass wir uns nun nicht mehr vor der Favoritenrolle für die Meisterschaft drücken können. Wir stehen aufgrund der besseren Einzelpunkte-Bilanz vor den Verfolgern Elsen III und Deiringsen, die genau wie wir zehn Mannschaftspunkte haben. Wir wollen gern aus eigener Kraft mit einem Sieg gegen Buer-Bülse III alles unter Dach und Fach bringen und auf keine Schützenhilfe angewiesen sein.