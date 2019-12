In der Landesliga erwarten die 1. Herren am Samstag um 17.30 Uhr den TV Kattenvenne , in der Bezirksliga wird das Frauenteam am Sonntag (18 Uhr) in Münster gefordert.

Mit den Siegen gegen Kinderhaus und in Neuenkirchen haben sich die Herren auf Rang zehn verbessert und wollen am Samstag gegen den einen Punkt und zwei Tabellenplätze schlechter gestellten Aufsteiger ihren dritten Sieg in Serie landen. Aber Achtung: Nach sechs Spielen ohne Sieg überraschte Kattenvenne zuletzt mit einem 28:22-Erfolg gegen Spitzenreiter TV Verl.

Ein Sieg ist ebenso das Ziel der Handballerinnen. „Wir werden natürlich versuchen, zwei Punkte zu entführen. Dabei ist uns bewusst, dass wir nach der Tabellensituation die Außenseiterrolle innehaben“, sagt Trainerin Stefanie Kömmelt, „trotzdem hatten wir auch starke Spiele gegen vor uns platzierte Teams.“

Im Rückraum des Tabellendritten agieren Spielerinnen, die sowohl Oberliga- als auch Verbandsligaerfahrungen haben. Bis auf Tiana Kolk und Michelle Koster tritt Vorwärts komplett an.