Vorwärts Epe obenauf

Dass Vorwärts Epe sich diesen Erfolg verdient hatte, darüber herrschte Einigkeit. Wenngleich Trainer Dirk Bültbrun, für den es das letzte Eper Derby war, hinterher nicht müde wurde zu betonen, dass „man sich bei solch einem Match nie ganz sicher sein darf“.

Doch dafür kam von den Gästen aus den Bülten am Sonntagnachmittag schlichtweg zu wenig. Zumal die Grünen defensiv eine routinierte, eine abgeklärte Vorstellung hingelegt hatten. In vorderster Front allerdings hatten auch sie ihre liebe Mühe – bis sich die Pause näherte. Da glitt dem bis dato ebenfalls gut organisierten FCE die Partie aus den Händen, tastete sich Vorwärts ans 1:0 heran.

Vorwärts nähert sich der Führung

Erst traf Leon Kernebeck nur den Pfosten (39.), zwei Minuten später wurde Aleksandar Temelkov nicht wirklich bei seinem Tänzchen 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten gestört. So erst gelangte der Ball zu Luca Laufer , der ihn zur umjubelten und mittlerweile dann doch verdienten Führung über die Linie bugsierte (41.).

Denn schon in der 33. Minute hatten die Vorwärts-Fans den Torschrei auf den Lippen. Wunderschön hatte da Laufer den Ball per Hackenlupfer auf Temelkov weitergeleitet, der die Kugel volley in die Maschen drosch. Weil sein Vorlagengeber aber einen halben Schritt im Abseits gestanden hatte, fand der Treffer zurecht keine Anerkennung.

„Haben kühlen Kopf bewahrt“

„Wir haben kühlen Kopf bewahrt, geduldig auf unsere Chancen gewartet. Genau wie wir es uns vorgenommen hatten. Und dann sind wir auch verdient in Führung gegangen“, sah Bültbrun seine Mannschaft zum Pausentee im Vorteil. „Weil wir nach dem Seitenwechsel schnell das 2:0 nachgelegt und anschließend die Bälle fern vom eigenen Strafraum gehalten haben, ist dieses Resultat aus meiner Sicht das gerechte Ergebnis.“

In der Tat erwischten die Grünen einen Start nach Maß in die zweite Hälfte. Nach einem Foul an Laufer erkannte der Schiedsrichter den Vorteil, sodass Leon Kernebeck zum 2:0 vollstrecken konnte (51.). Im Gegenzug tauchte der FC noch einmal gefährlich vor dem Vorwärts-Kasten auf, aber die scharfe Hereingabe von Moritz Göckener verpasste Timo Schönherr mit dem Kopf haarscharf.

Zaghafte FC-Versuche

Und so plätscherte das Derby fortan vor sich hin. Ein Mal durfte FC-Keeper Niklas Baumann noch bei einem Temelkov-Schuss glänzen (73.), ein weiteres Mal probierte sich Schönherr getreu dem Motto: Der FC Epe spielt auch noch mit. Doch in Gefahr geriet dieses 2:0 der Hausherren nie wirklich. Denn dunkel wurde es ja erst, als die Grünen schon feierten.