In den jüngeren Jungenklassen dominierten die Gebrüder Brinker das Geschehen. Das verwundert nicht, sind beide doch schon seit geraumer Zeit im Anfängertraining des TVE aktiv. Da sie noch nie in einer beim Verband gemeldeten Mannschaft aktiv waren, durften sie bei den Lokalmeisterschaften an den Start gehen. Tristan schaffte in der Klasse der 9 und 10 Jahre alten Jungen Platz 1, sein jüngerer Bruder Alexander tat es ihm bei den Achtjährigen und jünger gleich. Damit eine gewisse Anzahl von Spielen zustande kam, waren die Altersklassen zusammengefasst worden. Auch das einzige Mädchen, die zehnjährige Eleonor Kanz, mischte in dieser Konkurrenz mit.

In der Klasse der elf- und zwölfjährigen Jungen, die stärker besetzt war, hatte Linus Zinke die Nase vorn. Auf Platz zwei landete Maurice Dönnebrink.

Alle Teilnehmer wurden mit Medaillen bedacht, außerdem gab es Teilnahmeurkunden und kleine Präsente unter anderem in Form von Baseballcaps, Trikots und Handtüchern. Die Sieger durften sich über Besitzpokale freuen und sind berechtigt, am Kreisentscheid teilzunehmen.

„Wir werden uns vom Orga-Team kurzfristig zusammensetzen und überlegen, wie wir bei künftigen Minimeisterschaften vorgehen können, um mehr Teilnehmer an die Platte zu holen“, resümierte TVE-Abteilungsleiter Michael Merkler. Sein Dank galt allen Helfern, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung engagiert hatten.

Tischtennis-Anfänger, die einmal in den Sport hineinschnuppern möchten, sind bei den Trainings des TV Westfalia willkommen. Das Schüler- und Beginner-Training findet montags (18.30 bis 20 Uhr) sowie donnerstags und freitags (18 bis 19.30 Uhr) in der Dreifachhalle an der Gasstraße in Epe statt. Geleitet wird es von Matthias Brockhoff, der über eine B-Lizenz verfügt. Es stehen darüber hinaus mehrere C-Trainer zur Verfügung.

Fragen zum Training beantwortet Patrick Brouwer unter E-Mail p.brouwer@gmx.net

Ergebnisse der Minimeisterschaften 2019 in Epe:

Jungen (acht Jahre und jünger): 1. Alexander Brinker; 2. Carsten Leuderalbert

Jungen (9 und 10 Jahre): 1. Tristan Brinker; 2. Philip Leuderalbert

Jungen (11 und 12 Jahre): Linus Zinke; 2. Maurice Dönnebrink

Mädchen (9 und 10 Jahre) Eleonor Kanz