Fortuna Gronau stellt alles auf den Kopf

gleich zum Auftakt - gegen den Meisterschaftsfavoriten und aktuellen Spitzenreiter SV Heek gelang.

Aber dann! In schöner Gleichmäßigkeit wechselten sich Niederlagen und Erfolge ab. Von Konstanz keine Spur. Die Blau-Schwarzen legten so manches enttäuschendes Match hin und schlossen die Halbserie bezeichnenderweise nur als Achter der Kreisliga A ab. Bis zum ausgerufenen Ziel, dem dritten Tabellenplatz, beträgt der Rückstand schon zehn satte Punkte.

So einfach abhaken lässt sich ein derart schwaches Halbjahr aber eben auch nicht. Dieser Tatsache ist sich auch das Trainerduo Orhan Boga und Alexander Buning bewusst. Immerhin: Die Grundlage für mehr Konstanz hat der Verein selbst gelegt, der vor dem 1:2 im letzten Punktspiel 2019 gegen SF Ammeloe die Verträge mit den beiden Übungsleitern verlängerte. Jetzt stehen Boga und Buning in der Pflicht – und mit ihnen die gesamte Mannschaft.

Tatsächlich tut sich etwas an der Laubstiege, wo sie zunächst einmal zwei Neuzugänge verkünden. Zum einen verpflichtete der A-Ligist den gebürtigen Gronauer Dominik Kalitzki, der zuletzt für den FC Ottenstein die Fußballschuhe schnürte, um in der Defensive mehr Stabilität zu bekommen. Zum anderen trainiert bereits seit Oktober David Hähnchen mit der Mannschaft, wollte zunächst erst einmal reinschnuppern und soll in der Rückrunde nun auf der linken offensiven Seite für frischen Wind sorgen. „Geplant war das eigentlich schon früher“, berichtet Orhan Boga. „Aber dann hat sich David prompt eine Zerrung zugezogen. Jetzt hoffen wir, dass er zum Start 2020 fit ist. Er wird uns weiterhelfen“, so der Coach.

David Hähnchen spielte unter anderem in der A-Jugend beim SC Wiedenbrück in der Landesliga. Mittlerweile studiert er in Enschede. So ist er auch auf die Fortuna aufmerksam geworden.

Personell ist zudem eine weitere Entscheidung gefallen, was die Winterpause betrifft: „Der Kader bleibt ansonsten so zusammengestellt wie bisher. Auf Nachrücker aus der zweiten Mannschaft werden wir verzichten. Die Zweite hat in der Kreisliga B1 genug mit sich selbst zu tun, um den Klassenerhalt zu schaffen“, betont Orhan Boga.

Sehr wohl aber sind schon die Weichen für die Saison 2020/21 gestellt – nicht nur in Sachen beantworteter Trainerfrage. Marcel Bösel und Thorsten Höing haben bereits ihre feste Zusage für das kommende Spieljahr gegeben. Neuzugang Dominik Kalitzki, der zunächst nur für die aktuelle Rückrunde vorgesehen war, hat sich ebenfalls schon entschieden, auch 2020/21 für Fortuna Gronau aufzulaufen. Der wiedergenesene Teglat Chabou will nach der Winterpause ebenfalls neu angreifen. Und wenn alles passt, wird der bis zu seinem Ausscheiden so wichtige Topscorer der Gronauer den Blau-Schwarzen ebenfalls über den Sommer 2020 hinaus erhalten bleiben.

Bei Torben Rattelsdorfer fällt eine Entscheidung erst im März nächsten Jahres. „Das hat wenig mit Wollen oder Nichtwollen zu tun, sondern wie sich Torbens berufliche Situation entwickelt“, erklärt Boga und zieht schon einmal ein zufriedenstellendes Zwischenfazit: „Wir können mit wichtigen Eckpfeilern dieses Kaders planen. Das ist gut“, merkt der Trainer an. Fragezeichen stehen noch hinter Mariano Veld und Timo Setzpfand. Möglich, dass beide beruflich und familiär bedingt keine weitere Saison dranhängen. Boga: „Wir besprechen das noch. Es ist eine Option, aber noch nichts, was schon final feststeht.“

Fest steht für Boga allerdings definitiv, dass er mit Alexander Buning noch eine Menge Arbeit vor sich hat. „Denn“, erklärt der Fortuna-Coach, „wir werden zusammen dieses enttäuschende Halbjahr noch analysieren, alles auf den Kopf stellen. In der Vorbereitung werden wir einige Spieler auf anderen Positionen testen. Taktisch wird es danach definitiv eine Änderung geben – auch schon mit Blick auf die Saison 2020/21. So kann es ja nicht weitergehen.“