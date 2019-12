Herr Satula hat alles im Griff

Er selbst will keinen großen Rummel um seine Person. Doch ohne ihn würde all das wohl kaum klappen. Die SG Gronau veranstaltet an vier Tagen insgesamt sechs Hallenturniere in den unterschiedlichsten Jahrgängen. Angefangen von den Minikickern bis hin zum traditionellen Volksbank-Cup – vom 27. bis zum 30. Dezember ist die Sporthalle 1 an der Laubstiege fest in schwarz-weißer Hand.

Was auf Artur Satula und seine Mitstreiter dann zukommt, liest sich in etwa so: An den sechs geplanten Hallenturnieren nehmen insgesamt 52 Mannschaften teil. Sie kämpfen in 126 Partien sowie in fünf Neunmeterschießen um die begehrten Pokale. Mittlerweile steht jedes Teilnehmerfeld, und damit sind auch alle Spielpläne amtlich. Was gerade kurz vor der Ziellinie Satula noch einmal alles abverlangte.

„Mit den Futsalern vom Bonner SC und dem Bezirksligisten FSC Rheda haben zwei Vereine die Deadline bis zur Anmeldung voll ausgereizt. Und auf einmal standen wir beim Volksbank-Cup mit neun Teams da.“ Jetzt war also guter Rat teuer. Einem Verein absagen – oder doch das Teilnehmerfeld wieder auf zehn Clubs erweitern? „Wir haben uns für die zweite Option entschieden“, erläutert Artur Satula. „Deswegen nimmt mit dem F.C. Turo d´Izlo nun doch der fünfte Verein aus unserer Stadt teil.“

Der Plan war ursprünglich ein anderer: Bei den Stadtmeisterschaften im Sommer sollten sich die besten drei von vier Mannschaften – die SG ist als Gastgeber gesetzt – für das beliebte Hallenturnier qualifizieren. C-Liga-Aufsteiger Turo wäre demnach als Schlusslicht Ende Dezember nicht dabei gewesen und profitiert nun von der Entscheidung der Turnierleitung. Satula: „Rheda ist deswegen auch für die Zuschauer ein interessantes Team, weil in dessen Reihen ein aktueller sowie ein Ex-Futsal-Nationalspieler steht. Und auf den Bonner SC wollten wir als zweite reine Futsal-Mannschaft neben Fortuna Düsseldorf ebenfalls nicht verzichten.“

Das sind sie also, die kleinen, aber feinen Entscheidungen, die Artur Satula zu treffen hat. Und immer wieder zwingen ihn Überraschungen zu maximaler Flexibilität. „Werder Bremens Futsaler fanden unser Turnier 2018 richtig gut und haben versprochen, auch in diesem Jahr wieder vorbeizuschauen.“ Vermutlich wäre es auch so gekommen – aber: „Die Futsal-Abteilung der Grün-Weißen gibt es mittlerweile nicht mehr“, so Satula.

Und manchmal ist dann auch einfach nichts mehr zu machen. Selbst für einen Tausendsassa wie den SG-Turnierleiter nicht. „Für unser D-Jugend-Turnier hat auch Fortuna Köln angefragt. Leider deutlich nach Anmeldeschluss, weil die Unterlagen zunächst beim Jugendkoordinator lagen, bis sie irgendwann den verantwortlichen Trainer erreichten. Solche Fälle gibt es immer wieder“, berichtet Artur Satula aus seinem Alltag als Organisator des Hallenreigens. „Das ist für beide Seiten ärgerlich. Für uns hätte die Teilnahme ja einen sehr namhaften Verein bedeutet. Aber deswegen kann ich keinen anderem Club kurzfristig wieder absagen.“

Trotz aller modernen wie klassischen Methoden der Erreichbarkeit: Die Kommunikation bleibt immer die große Unbekannte. Satula: „Manche Vereine machen direkt Nägel mit Köpfen. Die einen sagen direkt zu. Andere – wie in diesem Jahr Preußen Münster bei den D-Junioren – melden sich sofort mit einer Absage. Auch das ist völlig in Ordnung“, meint der 54-Jährige. „Wenn du allerdings gar kein Feedback bekommst, und sei es nur eine Rückmeldung, bis wann eine Entscheidung fällt, ist das unglücklich. Dann sitze ich als Turnierleiter zwischen den Stühlen. Du kannst keine Spielpläne erstellen und hängst buchstäblich in der Warteschleife.“

Jetzt aber ist alle Vorarbeit erledigt, darf auch Artur Satula sich ein wenig zurücklehnen, bis es ernst wird. Denn unmittelbar vor Turnierbeginn steigt der Puls noch einmal: „Weil es dann darum geht, ob auch wirklich alle Mannschaften überhaupt oder zumindest pünktlich anreisen. Ansonsten müssen wir spontan und flexibel reagieren.“ Aber auch das wird SG Gronaus Chef unterm Hallendach nicht aus der Bahn werfen. Schließlich sitzt Artur Satula bei den Jugendturnieren nun schon zum 20. Mal in der Turnierleitung. Trotzdem ist ihm das zu viel Hype um die eigene Person: „Ich bin vielleicht das bekannteste Gesicht. Aber: Die vielen unzähligen Helfer sind dann doch weitaus wichtiger als Herr Satula.“