„Das Publikum in Gronau ist eine Wucht“

Lange hat es gedauert. Der August war schon fast verstrichen, da wurde Vorwärts Gronau kurz vor dem Saisonstart doch noch fündig. Stefanie Kömmelt und Slava Vorobev präsentierte der Verein von der Laubstiege als neues Trainergespann für die Handballerinnen. Mit drei Siegen und sechs Niederlagen überwintert der Bezirksligist auf Platz acht.

Stefanie, ein halbes Handballjahr in Gronau ist geschafft. Wie fällt dein Zwischenfazit aus?

Stefanie Kömmelt: Positiv bleibt definitiv in Erinnerung, dass wir wirklich in jedem Spiel gekämpft haben, auch wenn es nicht so gut lief. Doch wir hätten uns auch besser belohnen können, wenn nicht sogar müssen. Vier bis sechs Punkte mehr wären absolut möglich gewesen. Doch insgesamt hat die Mannschaft es gut weggesteckt, quasi unvorbereitet in die Meisterschaft eingestiegen zu sein.

Apropos: Bei Niederlagen hast du deine Spielerinnen stets aufgrund der fehlenden Vorbereitung in Schutz genommen. Ist die Schonzeit nun vorbei?

Kömmelt: Slava und ich haben mittlerweile auch mit der Mannschaft zusammen Zwischenbilanz gezogen. Alle sind sich einig, dass jetzt in der Weihnachtspause Eigeninitiative gefordert ist. Vor allem, solange die Hallen noch geschlossen haben. Denn Ideen und Chancen waren in den Punktspielen da, aber Kraft und Kondition haben oft gefehlt.

Wie gefährlich ist die Situation denn noch mit erst sechs Pluspunkten?

Kömmelt: Ausruhen dürfen und werden wir uns nicht, das ist ja wohl klar. Unser Ziel bleibt ein Platz im gesunden Mittelfeld. Wir wollen hier etwas aufbauen, um dann irgendwann auch ganz oben angreifen zu können.

Abgesehen von der fehlenden Vorbereitung: Warum tat sich dein Team dann doch oft so schwer? Gibt es weitere Erklärungen?

Kömmelt: Die Mädels kennen ja seit zwei Jahren kaum etwas anderes als Abstiegskampf. Das steckt oft noch tief in den Köpfen drin. Das ließ sich während der Partien oft auch sehr gut beobachten. Manchmal fehlte der Glaube an die eigenen Stärken. Ich denke, meine Spielerinnen wissen manchmal gar nicht, was sie zu leisten in der Lage sind.

Was war für dich der Aspekt, der bisher am positivsten überwog?

Kömmelt: Der Zusammenhalt im Team, die Stimmung und vor allem die Bereitschaft, lernen zu wollen. Das ist die wichtigste Voraussetzung, deswegen macht es hier ungemein Spaß.

Und negative Faktoren?

Kömmelt: Da müssen uns Slava und ich wohl an die eigene Nase fassen. Wir kannten bisher als Trainergespann nur sehr hohes Niveau. Vielleicht war es in manchen Situationen dann einfach zu viel Input für die Spielerinnen. Insofern nähern wir uns gegenseitig an.

Wie hast du dich deinem neuen Verein Vorwärts angenähert?

Kömmelt: Das war überhaupt kein Problem. Der Vorstand ist sehr präsent, jederzeit ansprechbar. Generell sind alle sehr hilfsbereit. Ich bin hier auf einen Club getroffen, in dem eine gute, ja familiäre Atmosphäre herrscht. Und das Publikum in Gronau ist sowieso eine Wucht.

Gronau selbst kennst du beruflich bedingt ja schon länger.

Kömmelt: Richtig, ich arbeite hier bereits seit 2006 bei der Polizei im Straßendienst. Aufgrund des Wach- und Wechseldienstes war es wichtig, dass – bevor ich mich für Vorwärts entschieden habe – Slava ebenso seine Zusage gibt. Auf ihn kann ich mich zu einhundert Prozent verlassen. Vor allem dann, wenn ich selbst wegen des Jobs mal ausfalle.

Polizei und Handball: Bleibt da denn noch Zeit und Raum für andere private Dinge oder Hobbys?

Kömmelt: Eigentlich nicht. Mein Zeitplan ist wirklich sehr eng getaktet. Denn mit meiner Aufgabe bei Vorwärts hört das Hobby Handball ja nicht auf. Zudem bin ich noch als Lehrwartin für die weiblichen Kreis-Auswahl-Jahrgänge 2006 und 2007 zuständig. Und es ist gut möglich, dass durch die Fusion der zwei Handballkreise Euregio und Münster die eine oder andere weitere Aufgabe auf mich zukommen könnte.

Da wird sich die Familie aber freuen?

Kömmelt (lacht): Zum Glück unterstützt mich mein Frank voll, auch wenn er mehr aus der Richtung Fußball und Tennis kommt. Aber eigentlich kennen wir das beide seit jeher gar nicht anders. Und unsere Töchter spielen auch Handball.

Nicht nur das, oder?

Kömmelt: Ja, stimmt. Victoria ist erst 15 Jahre alt, doch nicht nur als Spielerin bei Vorwärts Wettringen, sondern auch als Schiedsrichterin aktiv. Elena ist 21, studiert in Bochum Medizin und spielt in der Verbandsliga beim TuS Bommern. Auch wenn das Studium schwer und zeitintensiv ist: Handball ist der sportliche Ausgleich mit drei Trainingseinheiten unter der Woche.

Ist Familie Kömmelt dann an Weihnachten in alle Herren Länder verstreut?

Kömmelt: Nein, nein. Heiligabend feiern wir schon zusammen in Vreden zu Hause. Und den ersten Weihnachtstag dann im engeren Familienkreis so wie man sich das vorstellt mit Oma und Opa, ganz traditionell eben. Erst am zweiten Weihnachtstag ruft dann der Job.