Als die SG Gronau dieses Event vor acht Jahren aus der Taufe hob, ahnten die Organisatoren wohl selbst nicht, welchen Zuspruch es erhalten sollte. Wo zweite Mannschaften – wenn überhaupt – bei den Spielen auf dem Parkett sonst nur die zweite Geige spielen, kicken sie bei der Gronauer Spielgemeinschaft in der ersten Reihe.

Der DEVK-Cup, der nun zum achten Mal ausgetragen wird, wird extra nur für Reserveteams ausgespielt, betont die SG in einer Pressemitteilung. Er eröffnet am Freitag um 18.15 Uhr in der Halle 1 an der Laubstiege auch den Reigen der großen Hallenturniere der Schwarz-Weißen, zu denen am Samstag noch der Volksbank-Cup für Senioren und am Sonntag das D-Junioren-Turnier zählen.

Bei der siebten Auflage standen sich im Endspiel FC Epe 2 und Fortuna Gronau 2 gegenüber – mit dem besseren Ende für den Club aus den Bülten. Die Blauen trugen sich damit – wie schon die Fortunen zuvor – zum ersten Mal in die Siegerliste ein. Dominiert wurde der DEVK-Cup allerdings bisher von der zweiten Mannschaft von Vorwärts Epe, die die Trophäe schon fünf Mal mit nach Hause nahm.

Nach der Auslosung der beiden Vierergruppen findet die Vorrunde am Freitag ab 18.15 Uhr statt. Kurz nach 21 Uhr geht es mit zwei Relegationsspielen zwischen den Gruppenzweiten und -dritten weiter. Die Gewinner treffen ab 21.50 Uhr im Halbfinale auf die Ersten beider Gruppen. Das Finale steigt um 22.35 Uhr. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten.

Neben den genannten drei Lokalmatadoren sowie Gastgeber SG Gronau sind erstmals 2019 die B-Ligisten SG Coesfeld 2 und SpVgg Emsdetten 2 mit am Start. Dazu stellt auch der VfL Weiße Elf Nordhorn 2 aus der 1. Kreisklasse einen Turnierneuling und ist der mittlerweile 20. Verein, der an diesem SG-Hallenturnier teilnimmt. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den FSV Ochtrup 2 aus der Kreisliga B Steinfurt.