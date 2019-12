Epe -

Er kennt den FC Epe wie seine Westentasche. Er ist mit den Blau-Weißen irgendwann mal auf-, mal abgestiegen. Er hat seine Fußballjugend in den Bülten verbracht, gut ein Jahrzehnt lang in der „Ersten“ gespielt, mehrere Jahre in der Reserve, hat sich einen Namen als Freistoßspezialist gemacht.