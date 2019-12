Ein Nationalspieler gibt sich die Ehre

Und zwar unmittelbar bevor der Ball dann ab 16 Uhr mit den Vorrundenspielen rollt. Beim Volksbank-Cups werden vier der zehn Teilnehmer gesetzt sein und auf die beiden Gruppen verteilt. „So wollen wir zumindest garantieren, dass die zwei Fünfergruppen nicht zu unausgeglichen sind“, sagt Satula .

Er und seine Mitstreiter erhoffen sich bei der 28. Auflage des beliebten Hallenturniers der SG Gronau spannende Spiele – und zwar nicht erst dann, wenn die K.-o.-Runde beginnt.

Damit sich nicht zu früh die Spreu vom Weizen trennt und die Vorrunden-Gruppen schnell entschieden sind, halten die Organisatoren an einer Relegation fest. Eine Art „halbes Viertelfinale“. Denn während sich die beiden Gruppensieger direkt fürs Halbfinale qualifizieren, ermitteln die jeweils Zweiten und Dritten einer Gruppe über Kreuz die beiden anderen Teams für die Vorschlussrunde.

So steigt die Chance, dass vielleicht vor den letzten Gruppenspielen sogar der aktuell Fünfte, mindestens aber der Vierte Chancen hat auf die Relegation und später das Halbfinale. Oder dass die beiden Führenden sich um den direkten Einzug ins Semifinale duellieren. „Dieser Modus hat sich bewährt. Wir hoffen, dass es auch mit zwei Fünfergruppen so bleibt“, so Artur Satula.

Denn die SG Gronau testet zum fünften Mal nach 2007, 2008 und 2010 sowie 2011 ein Feld mit zehn Vereinen. Damals gab es noch keine Relegation und litt das Turnier darunter, dass viele Entscheidungen schon längst feststanden, der Volksbank-Cup in die Länge gezogen wurde und das Interesse an den letzten Vorrundenpartien eher mau war. Mit der Relegation soll das anders werden. „Wir haben uns zudem entschieden, die Spielzeit auf zehn Minuten zu reduzieren, um den Fans entgegenzukommen“, meint der Turnierleiter, „auch die Vorrunde soll ein packender Schlagabtausch bleiben.“

Dabei mithelfen sollen nicht nur die Vorjahresfinalisten YEG Hassel als Titelverteidiger und Fortuna Düsseldorfs Futsaler als Zweiter, sondern auch einige Neulinge. Die Futsal Lions vom Bonner SC zum Beispiel. In der Mittelrheinliga führen die Hallenfußballexperten das Klassement mit acht Siegen nach acht Spielen unangefochten an. Es riecht also nach einem Wiederaufstieg, nachdem die Lions in der letzten Saison aus der Futsalliga West absteigen mussten.

Mit Spannung erwartet wird außerdem Turnierneuling FSC Rheda aus Wiedenbrück. In der Staffel 2 der Bezirksliga spielt das Team als aktueller Zweiter eine gute Rolle und scheint in Gesellschaft der zwei heimischen Eper Bezirksligisten eine optimale Ergänzung für dieses Turnier zu sein. Zumal ein Nationalspieler mit an Bord ist: Fouad Aghnima, Jahrgang 1997, feierte am 21. September beim 2:2 gegen England sein Debüt in Deutschlands Futsal-Nationalmannschaft. Darüber hinaus zählt mit Sandro Jurado Garcia auch ein ehemaliger Futsal-Nationspieler zum Kader vom FSC Rheda. Ex-Bundestrainer Paul Schomann hatte den gelernten Tischler im September 2017 in der Kader berufen. Für Deutschland debütierte Garcia gegen die Türkei.

Zum Kreis der Titelanwärter zählt außerdem die SpVg Schonnebeck aus dem gleichnamigen Essener Stadtteil, die aktuell in der Oberliga Niederrhein einen starken dritten Platz belegt. YEG Hassel, Fortuna Düsseldorf, der Bonner SC und eben die SpVg Schonnebeck – das sind dann die vier Teams, die in Topf eins gesetzt sein werden. Je zwei wandern in Gruppe 1, die anderen beiden Vereine in Gruppe 2. Zugelost werden ihnen dann je drei Mannschaften aus Topf zwei. Dazu zählen die Bezirksligisten FSC Rheda, Vorwärts Epe und FC Epe, Fortuna Gronau, Gastgeber SG Gronau sowie erstmals C-Ligist F.C. Turo d´Izlo Gronau.