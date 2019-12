Denn 2017 bei der Premiere holte die D1 vom SC Preußen Münster den Pokal. Im letzten Jahr hieß der Erstplatzierte Hammer Spielvereinigung. Beide Clubs sind 2019 nicht dabei, wenn am Sonntag (29. Dezember) ab 15 Uhr der Ball bei den Nachwuchskickern in der Sporthalle 1 an der Laubstiege rollt.

Bunt gemischt bleibt das Teilnehmerfeld trotzdem. „Ich glaube, unsere Veranstaltung hat sich vor allem an Rhein und Niederrhein herumgesprochen“, meint Turnierleiter Artur Satula .

Da könnte durchaus etwas dran sein. Denn Westfalia Herne und der TuS Haltern aus der Bezirksliga Westfalen sind eher in der Unterzahl. Rot-Weiß Essen, der 1. FC Bocholt und der SV Straelen sind als Trio dem Niederrhein zugeordnet, was auch für die zwei weiteren Turnierneulinge FC Kray und 1. FC Kleve gilt. Dazu gesellen sich der SV Bergisch Gladbach (Bezirksliga Mittelrhein) und die Sportfreunde aus Lotte. Das zehnköpfige Teilnehmerfeld wird von der SG Gronau komplettiert.

Wie auch schon bei den beiden Seniorenturnieren werden auch beim D-Jugend-Cup die zwei Fünfergruppen ausgelost. Anschließend steigt ab 15 Uhr die Gruppenphase mit einer Spielzeit von 1 x 10 Minuten, die um etwa 19.17 Uhr beendet sein wird.

Danach allerdings unterscheidet sich der Modus doch von dem der Senioren-Veranstaltungen. Die ersten vier Plätze werden nicht im K.-o.-Modus ausgespielt. Stattdessen müssen die beiden jeweils Gruppenersten und -zweiten gegen eben jene der anderen Gruppe spielen.

Insgesamt stehen so noch vier weitere Matches auf dem Spielplan. Vor und zwischen diesen Platzierungsspielen erfolgen im K.-o.-System Neunmeterschießen, um Platz fünf zu ermitteln. Die letzte Partie wird um 20.29 Uhr angepfiffen, sodass noch vor 21 Uhr der Gesamtgewinner gekürt werden kann. Und da wird dann ein ganz neuer Name auf der Siegerliste stehen.