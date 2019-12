Kanarienvögel nicht einzufangen

Und tatsächlich: Als es ans Eingemachte ging, schwirrten die Fußballer vom FSC Rheda wie die Kanarienvögel aus. Schwer bis gar nicht mehr einzufangen marschierte der Bezirksligist über die Relegation durchs Halbfinale bis ins Endspiel. Dort hatten nach fast sieben Stunden geballter Ladung Hallenfußball beim 28. Volksbank-Cup sogar die Futsaler von Fortuna Düsseldorf mit 0:3 klar das Nachsehen. Schon wieder – denn die Rheinländer verpassten wie bereits 2018 den Titel und mussten sich erneut mit Platz zwei zufrieden geben.

Weswegen die Kanarienvögel aus Wiedenbrück der gesamten Konkurrenz davonflogen, ist schnell erklärt: Der FSC verstand es, sich kontinuierlich zu steigern. Vor allem dann, als die K.-o.-Runde anbrach, passte das Gesamtpaket gespickt aus torgefährlichen und spielfreudigen Einzelakteuren: Gabriel-Alexandru Damian, später zum besten Turnierspieler geehrt, Raul Jurado-Garcia sowie der ehemalige Futsal-Nationalspieler Sandro Jurado-Garcia stachen besonders hervor. Und Rheda kompensierte sogar den Ausfall eines aktuellen Futsal-Nationalspielers. Fouad Aghnima war gesperrt und konnte nicht am Turnier der SG Gronau teilnehmen, das einmal mehr bestens organisiert war.

Eper Bezirksligisten scheitern im Halbfinale

In der Relegation machten zunächst die Bonner SC Futsal Lions Bekanntschaft mit dem FSC in seinen quietschgelben Trikots und ging 3:7 baden. Im Halbfinale gegen den FC Epe fielen alle drei Treffer erst in den letzten 50 Sekunden. Die Kicker aus den Bülten hatten ebenso mit 1:2 das Nachsehen wie Ortsrivale Vorwärts Epe, der im zweiten Halbfinale Fortuna Düsseldorf mit 1:3 unterlag. In der Relegation hatte sich die Mannschaft vom Wolbertshof noch klar mit 6:2 gegen Gastgeber SG Gronau durchgesetzt, für den das Erreichen der K.-o.-Phase durchaus als Erfolg verbucht werden durfte.

28. Volksbank-Cup der SG Gronau 1/30 Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Foto: Angelika Hoof

Alles andere als erfolgreich verlief der Abend für die beiden Top-Favoriten. Titelverteidiger und Westfalenligist YEG Hassel sowie Oberligist SpVg Schonnebeck waren mit großen Erwartungen in die Gruppe B gestartet. Doch als sie im drittletzten Match der Vorrunde im direkten Duell aufeinandertrafen, ging es zum Erstaunen aller nur darum, wer diese Gruppe als Schlusslicht beenden würde.

Ab der Relegation stutzt niemand Rheda die Flügel mehr

Heiß wurde es in der letzten Vorrundenpartie: Die Auslosung hatte es so gewollt, dass FC und Vorwärts ein Eper Derby bestritten. Die Blauen holten sich dank Julius Klein und Jannik Holtmann mit einem 2:0 den Gruppensieg und ärgerten die Grünen auch im Neunmeterschießen um Platz drei: Hier hatte der FCE die Nase mit 3:2 vorne. Kurios: Beide Lokalmatadoren verpassten das Endspiel, hatten Rheda aber in der Vorrunde zwei Mal die Flügel gestutzt. Bis der FSC dann allen auf und davon flog.