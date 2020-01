Im Feld der 105 Teilnehmer ordneten sich Christoph Flucht und André Winkelhorst gleich in der Spitzengruppe ein. „Nachdem ich im letzten Jahr die Bronzemedaille mit nur zwei Sekunden Rückstand verpasst habe, habe ich diesmal versucht, den Anschluss an die Führungsgruppe nicht zu verlieren“, berichtete Christoph Flucht im Ziel.

Und das klappte hervorragend: Nach circa 13 Kilometern konnte er Michael Emming auf der Spitzenposition ablösen und den Vorsprung bis ins Ziel sogar auf 32 Sekunden ausdehnen. Nach 55:31 Min. überquerte der 27-Jährige als Erster jubelnd die Ziellinie.

Den Erfolg der Läufer des TVE komplettierte Triathlet André Winkelhorst. Er wurde Dritter in 57:57 Min. und Zweiter in der Altersklasse M 45. Thomas Uesbeck vom TVE sicherte sich nach 01:09:43 Std. die Silbermedaille in der männlichen Hauptklasse und landete auf dem 33. Platz im Gesamtfeld.

Auch bei der Siegerehrung des 8-km-Laufs stand ein Eperaner ganz oben auf dem Podest, allerdings geht Sebastian Rehorst mittlerweile im Trikot der Deutschen Sporthochschule Köln an den Start. In 27:38 Min. sicherte er sich die Goldmedaille bei seinem Start-Ziel-Sieg. Anne Buscholl verpasste in einer Zeit von 40:16 Min. und 143. im Gesamtfeld der 464 Läuferinnen und Läufer als Vierte nur ganz knapp den Podestplatz in ihrer Altersklasse W35.

Für Jörn Patzelt vom TV Gronau gehört der Silvesterlauf in Altenrheine seit vielen Jahren zum Jahresabschluss. Über 10 km kam er im Feld der 245 Läuferinnen und Läufer diesmal als 45. nach 43:50 Min. ins Ziel und belegte damit Platz fünf in der Altersklasse M 50.