FC Epe geht nicht durch die Tür

Aus diesem Quartett kristallisierte sich Landesligist FC Eintracht Rheine als das dominierende Team heraus. Auch in der Deutlichkeit verdient mit 4:0 gewann Rheine das Endspiel gegen Rhede (Leistungsklasse Bocholt), damit auch den Wanderpokal und 500 € Siegprämie.

Auf mehr Teilnahmen als Rheine kommt bei diesem Turnier neben den beiden Teams aus Epe nur der TSC Eintracht Dortmund. Aber der Mitfavorit und Westfalenligist patzte überraschend früh im Viertelfinale.

„Rheine spielt hier immer einen ansehnlichen Hallenfußball“, lobte derweil Turniermitorganisator Richard Falkenberg das Team aus der Emsstadt, als es sich gerade in einem packenden Halbfinale gegen Niederrheinligist VfB Hilden mit 5:4 den Weg ins Halbfinale bahnte. Dreimal hatte Hilden einen Rückstand egalisiert, war dann selbst 4:3 in Führung gezogen, ehe Rheine in letzter Minute mit seinem fünften Treffer doch das bessere Ende erwischte. Hilden hatte das Pech, in dieser Partie ohne seinen am Ellbogen verletzten Stammkeeper antreten zu müssen.

Als danach der VfL Rhede überraschend gegen die höher eingeschätzte SG Wattenscheid mit 4:2 die Oberhand behielt, fiel dem FC Eintracht Rheine endgültig die Favoritenrolle zu. Wobei diese Niederlage sehr ärgerlich für Bezirksligist Wattenscheid war. Vermutlich hatten die Schwarz-Weißen aber zu viel Kraft gelassen, als sie im Viertelfinale gegen Eintracht Dortmund einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg umgewandelt hatten. Mit einem 2:1-Sieg im Neunmeterschießen gegen Hilden sicherte sich Wattenscheid als Trostpreis noch den dritten Rang.

Das Finale war von allen K.o.-Spielen sicherlich die einseitigste Partie. Nur in den ersten Minuten vermochte Rhede dem FC Eintracht Rheine, Turniersieger von 2012, Paroli zu bieten, hätte sogar in Führung gehen können. Aber als Petruschka das 1:0 markierte (4.) und Kortenhorn, Gövert und Horstmann (6./7./8.) rasch drei Treffer folgen ließen, war das Endspiel entschieden.