Ehrungen und ein 100. Geburtstag

Das Orga-Team des Stadtsportverbandes besteht aus fünf Personen. Diana Storost (TV Gronau) ist seit zwei Jahren dabei, kümmert sich um die Einladungen, hält den Kontakt zu den Sponsoren und ist Ansprechpartnerin für das Catering und den Kartenverkauf. Lisa Huwe (TV Westfalia Epe) unterstützt den SSV im dritten Jahr in Folge, kümmert sich ebenfalls um das Schriftliche wie z. Bsp. Einladungen, ist Ansprechpartnerin für Bestellungen, Blumendekos, Saalplan und Sitzplaneinteilung sowie den Kartenverkauf. Louisa Haget (TV Westfalia Epe) ist zum zweiten Mal im Orga-Team an Bord und kümmert sich um die Preise für die Tombola, die zugunsten der Albert-Engbers-Stiftung durchgeführt wird. Manfred Lenz (Vorwärts Gronau) ist für die Finanzen zuständig und mit seiner Erfahrung von nun 30 Jahren beim Ball des Sports der ruhende Pol und Ratgeber in vielen Situationen. Ingo Sanft (FC Ottenstein, früher SV Epe) ist zum 14. Mal im Orgateam mit von der Partie und seit zehn Jahren der Moderator des Festabends. Sonst kümmert er sich um den technischen Ablauf und die Künstlerbuchungen.