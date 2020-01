Vier Teams bahnen sich aus der Tiefe des Saals kommend den Weg auf die Bühne. Die Sportler, diesmal im feinen Dress, werden begleitet vom Klatschen des begeisterten Publikums.

Lichteffekte heizen zusätzlich die Stimmung an. Dazu Musik: Heroes tonight – Helden des Abends. Das passt perfekt. Wie zuvor schon bei den Einzelsportlern.

Die im vergangenen Jahr erfolgreichsten heimischen Teams gemeinsam auf der Showbühne. Ein tolles Bild. Ein einmaliger Moment, wie ihn nur der Ball des Sports zu bieten hat.

Fabiane Meyer, Jürgen Langer und Vorwärts Gronau jubeln 1/75 Foto: Angelika Hoof

Schon die Vorstellung der Kandidaten im Videoclip geht unter die Haut. Moderator Ingo Sanft spannt alle noch ein wenig mehr auf die Folter: „Das ist heute das knappste aller Ergebnisse.“ Das eingeblendete Balkendiagramm unterstreicht diese Aussage. Einen Raunen geht durch die Bürgerhalle.

Einiges zu erzählen haben zuvor die Mannschaftsführer. Doch eigentlich wollen in diesem Moment alle nur eins: endlich das Ergebnis erfahren. Und dann wird die „Fanfare for the common man“ eingespielt. Endlich.

Als „Mannschaft des Jahres 2019“ freuen sich Augenblicke später die Jugendlichen der Handballabteilung von Vorwärts Gronau. Mit wenigen Stimmen Vorsprung haben sie diese Wahl für sich entschieden – vor den Staffelläuferinnen des TV Westfalia Epe , den Ligaschützinnen von VSS Epe und den Volleyballern des TV Westfalia Epe.

Doch es gibt in diesem Moment nur Gewinner auf der Bühne, der tosende Beifall gehört allen. Das Publikum zollt den Sportlern Respekt. Alle werden mit Medaillen ausgezeichnet.

Nie zuvor in der Geschichte der Gronauer Sportlerwahl liegen alle nominierten Teams im Endergebnis so dicht beisammen. Alle vier Top-Mannschaften des Jahres 2019 erreichen einen Stimmenanteil zwischen 20 und 30 Prozent.

Das Wahlergebnis:

Sportlerin des Jahres 2019:

1. Fabiane Meyer 36,18 %

2. Malin Wigger 30,94 %

3. Michelle Pancerz 16,68 %

4. Jil Fischer 16,20 %

Sportler des Jahres 2019:

1. Jürgen Langer 39,09 %

2. Eric Reckels 34,46 %

3. Kevin Schmitz 26,44 %

Mannschaft des Jahres 2019:

1. Männliche B-Jugend, Vorwärts Gronau 29,17 %

2. 3 x 800m Staffel, TV Westfalia Epe 24,58 %

3. Ligamannschaft, Vereinigte Sportschützen 24,42 %

4. Volleyball Herren, TV Westfalia Epe 21,83 %