Jürgen Langer ein Vorbild für ältere Menschen

„Ich hatte mir erhofft, dass ich mit meinen Erfolgen im Alter von 77 Jahren vielleicht ein Vorbild für viele ältere Menschen sein könnte“, erklärte der für den TTV Metelen spielende Tischtennisspieler.

Und siehe da: Der Routinier im Teilnehmerfeld setzte sich bei dieser Sportlerwahl durch. Bei seiner dritten Nominierung ist es bereits sein zweiter Wahlerfolg. Nach seinem WM-Gold in China war der Eperaner auch 2010 zum Sportler des Jahres in Gronau gewählt worden.

V.l.: Stadtsportverbandsvorsitzender Werner Hölscher, Eric Reckels, Kevin Schmitz, Jürgen Langer, Dr. Chris Breuer (Urenco), Bürgermeister Rainer Doetkotte. Foto: Angelika Hoof

Jetzt polierte Langer diesen Erfolg wieder auf. Zum zweiten Mal bekam er den Ehrenteller überreicht. Entscheidend dafür waren die Silber- und Bronzemedaille, die er im Juli bei den Senioren-Europameisterschaften in Budapest gewonnen hatte.

Fabiane Meyer, Jürgen Langer und Vorwärts Gronau jubeln

Der junge Fußballer Eric Reckels , dessen Heimatverein der FC Epe ist, aber schon seit Jahren für den SC Preußen Münster spielt und trifft, freute sich über den zweiten Platz.

Bronze gab es bei der Gronauer Sportlerwahl für Supermoto-Meister Kevin Schmitz, der auf seiner Maschine den gesamtdeutschen Titel geholt hatte.

Die Erfolge der nominierten Sportler.

Kevin Schmitz

Kevin Schmitz hatte niemand auf der Rechnung – zum Schluss stand er ganz oben auf dem Podest, wie so oft in diesem Jahr. Der 28-jährige KFZ-Meister aus Gronau erkämpfte sich beim Finale der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Supermoto in Harsewinkel als Neuling in der Rennserie S4 unerwartet den gesamtdeutschen Meistertitel. Zuvor hatte er bereits den Titel in der Klasse S4-West geholt.

Kevin Schmitz Foto: Angelika Hoof

Eric Reckels

Seine Wurzeln liegen beim FC Epe, seine sportliche Heimat ist zurzeit der SC Preußen Münster. In dieser Saison zählt Eric Reckels, Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, zum Kader der U17-Bundesliga-Mannschaft der Adlerträger und konnte sich bereits mehrfach als Torschütze auszeichnen. In der Saison 18/19 gewann er mit der U16 der Preußen die Meisterschaft in der Landesliga.

Eric Reckels Foto: Angelika Hoof

Jürgen Langer

Mit seinen 77 Jahren ist Jürgen Langer der älteste Teilnehmer der diesjährigen Sportlerwahl. Das erklärt auch, warum er vor über 60 Jahren schon die Deutsche Meisterschaft mit dem TTV Metelen feierte. Jetzt gewann der Eperaner bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Budapest zwei Medaillen in der AK 75: Silber im Doppel an der Seite seines Bruders Horst, zudem Bronze im Einzel.

Jürgen Langer im Gespräch mit Moderator Ingo Sanft. Foto: Angelika Hoof