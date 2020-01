Doetkotte betont: „Ein beachtliches Jubiläum“

100 Jahre Stadtsportverband Gronau – das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. „In der Tat konnten sich die Gründungsväter des hier zu feiernden Geburtstagskindes 1920 wohl nicht vorstellen, dass der unter dem Namen Stadtverband für Leibesübungen gegründete Verband einmal 100 Jahre alt werden, geschweige denn eine solche Entwicklung nehmen würde. Der SSV Gronau ist seit einem Jahrhundert fester Bestandteil des gesellschaftlichen, sportpolitischen und kulturellen Lebens in Gronau“, erklärte Wolfgang Reinert, Präsident des Kreissportbundes Borken. Mit 41 Vereinen und fast 13 000 Mitgliedern ist der SSV Gronau die größte gesellschaftliche Vereinigung der Stadt. „Die Entwicklung dieses Dachverbandes ist untrennbar mit Personen wie Rudolf Wienecke, Bernhard Silkenbäumer, Christian Jüttner, Gerhard Kemper, Gerhard Zwicker und selbstverständlich Werner Hölscher verbunden, die sich in den vergangenen 100 Jahren selbstlos und uneigennützig als Vorsitzende in den Dienst der Stadtsportverbandes gestellt haben“, lobte Reinert.