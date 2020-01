Das erste Testspiel steht am 25. Januar um 15 Uhr gegen Fortuna Gronau an, danach geht es am 29. Januar um 20 Uhr gegen den SV Bad Bentheim. Diese beiden Spiele finden in Epe statt. Vorbereitungsspiel Nummer drei wird auswärts ausgetragen: am 2. Februar (13 Uhr) in Wettringen.

Eine Woche später steht schon das erste Punktspiel an, Vorwärts wird am 9. Februar in Alstätte erwartet, ehe am 16. Februar Titelanwärter TuS Haltern 2 seine Visitenkarte in Epe abgibt.