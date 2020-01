Wie eng es zuging, belegt schon der Gesamtschnitt beider Teams. Dalbke erzielte insgesamt 1891 Ringe mit einem Schnitt von 378,2 Ringen, Epe hielt 1883 Ringe und einem Schnitt von 376,6 Ringen dagegen. Die Begegnung selbst endete 3:2 für VSS Epe II. Das bedeutet in der Tabelle Rang drei.

Die Eper Schützinnen wurden auf der Zielgeraden noch einmal ordentlich gefordert, was sich insbesondere in den ersten beiden Duellen zeigte. Katja Sago (Epe) erzielte gegen Christian Dulleck mit 383:382 einen hauchdünnen Sieg, ähnlich wie Anna-Lena Loick, die ihren Punkt mit 379:378 Ringen gegen Liam Kosfeld einfuhr.

Den entscheidenden dritten Zähler holte Johanna Buntkowski mit 381:374 gegen Marvin Weigel. Trotz starkem Kampfgeist mussten sich Hanna Sundermann und Marie Buntkowski ihren Gegnern geschlagen geben. Sundermann unterlag Alina Diekhans 375:378, Buntkowski Yannik Straub 365:379.

„Nach erst zwei Jahren in der Liga ist der dritte Tabellenplatz eine hervorragende Leistung, die uns in der nächsten Saison bei ähnlichen Erfolgen vielleicht in die Relegationsränge und gegebenenfalls in Richtung Westfalenliga bringt“, gibt VSS-Trainer Jochen Perrefort einen ersten Vorausblick auf die kommende Spielzeit.

Verbandsligameister wurde Emsdetten II vor ABC Münster. Beide nehmen am Verbandsliga-Finale am 23. Februar in Dortmund teil und können dort die Chance auf den Aufstieg nutzen. Die Schützengilde Ahaus startet als Tabellen-Vorletzter in die Relegation um den Klassenerhalt in der Verbandsliga.