Gronau -

Am Sonntag will A-Ligist Fortuna Gronau mit einem Fitnessboxen wieder ins Training einsteigen. Am kommenden Freitag (24. Januar) geht es auf den Platz. Und am 25. Januar steht das erste Testspiel gegen Vorwärts Epe auf dem Programm. Neu dabei ist dann auch ein alter Bekannter.