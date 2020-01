Gronau -

Der Jahresauftakt gegen Westfalia Kinderhaus 2 misslang den Frauen von Vorwärts Gronau. Nun wollen die Blau-Weißen zumindest den Rückrundenauftakt der Bezirksliga erfolgreich gestalten. Zu Gast in der Halle an der Gasstraße in Epe ist Sonntag ab 14 Uhr DJK Coesfeld VBRS 2.