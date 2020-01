Mit Elan starteten die Gastgeberinnen in die Partie gegen das Gästeteam, das zur Abwechslung mal ohne Unterstützung der Erstvertretung aus der Verbandsliga angereist war.

Nach kurzem gegenseitigen Abtasten markierten Elena Nagelmann und Lena Baumann die ersten beiden Treffer zum 2:0. „Dann brannte das Feuer. Durch Tempospiel wurden viele schöne Tore erzielt“, berichtete Trainerin Stefanie Kömmelt . Nach neun Minuten hieß es 5:1. Dieser Vorsprung wurde bis zur 19. Minute auf 11:5 ausgebaut.

Zwei Zeitstrafen gegen Vorwärts hätten den Coesfelderinnen Möglichkeiten eröffnen können. Aber bis zur Pause (15:10) bewahrten sich die Blau-Weißen einen ordentlichen Vorsprung. „Unsere intensive Abwehrarbeit und eine tolle Theresa Walfort im Tor haben mir imponiert“, meinte Kömmelt.

Nach Wiederanpfiff schraubte Außenspielerin Hannah Fischer das Zwischenresultat auf 16:10. Die Gronauerinnen überzeugten weiterhin mit voller Einsatzbereitschaft. Ein Plus von sieben Toren zeugte davon in der 40. Spielminute, als wiederum Fischer zum 20:13 und wenig später Lina Brüning auf 21:14 erhöht hatten.

Doch entschieden war die Partie deshalb noch nicht. „Nun begann unsere kritische Phase“, bekannte Gronaus Trainerin. „Wir wurden zusehends nervöser und ließen Coesfeld in der 52. Minute auf 22:20 verkürzen.“

Eine Auszeit musste her – und rüttelte die Mannschaft wach. So brachte auch das 22:21 Vorwärts nicht mehr aus dem Tritt. Annika und Rebecca Braun trafen zum 24:21, mit dem 25. Gronauer Treffer durch Michelle Koster in der vorletzten Minute war der so wichtige Sieg perfekt.

„Endlich ist es uns gelungen, auch eine kritische Phase zu überstehen und für uns zu nutzen. Der Sieg war sonst zu keiner Zeit gefährdet. Immer hatte unsere Mannschaft eine passende Idee und setzte diese mit viel Leidenschaft und Willenskraft um“, bilanzierte Stefanie Kömmelt.

Sehr erfreulich verlief damit auch der verspätete Saisonstart für Michelle Koster, die verletzungsbedingt die komplette Hinrunde verpasst hatte. „Positiv auch, dass Pia Wienandts starke Nerven am Siebenmeterpunkt bewies und auch sonst viel Verantwortung übernahm. Und Hannah Fischer ist endlich auf ihrer Position angekommen“, ergänzte Kömmelt ihre Spielbilanz.

Vorwärts Gronau: Walfort, Krönke (im Tor) – Goeters, Wienandts 4 (4/3), Nagelmann 3, Baumann 2, Kuipers, Ebbert 2, Hoffstaedte, A. Braun 1, Fischer 2, Brüning 2, Koster 4, R. Braun 5.