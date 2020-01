Dieser gilt für die überkreislichen Männer-Spielklassen des FLVW ( Bezirksliga bis Oberliga Westfalen). Der Rahmenterminkalender für die überkreislichen Frauen-Spielklassen wird am Freitag, 31. Januar, veröffentlicht.

Der Anpfiff zur Saison 2020/21 erfolgt am Wochenende des 9. August. Für den Zeitraum zwischen dem 31. Juli und dem 20. August ist die erste Runde im Westfalenpokal angesetzt. Definitiv letzter regulärer Spieltag im Kalenderjahr 2020 ist der 13. Dezember.

2021 geht es am 31. Januar mit der Rückrunde (Staffelgröße: 17 oder 18 Mannschaften) weiter. Die kleineren Staffeln (15 oder 16 Mannschaften) starten am 21. Februar ins neue Jahr, können die vorherigen Wochenenden indes für Nachholspiele nutzen. Am Pfingstmontag (24. Mai 2021) endet die Spielzeit, anschließend stehen eventuell Relegationsspiele an. Für den Fußballkreis Ahaus/Coesfeld gilt diese Terminplanung nun als Orientierungshilfe für die Terminierung der Kreisligen.

Keinen Fußball gibt es in der Hinrunde an Allerheiligen (1. November) und wie üblich am Totensonntag (22. November).