Als Sahnehäubchen obendrauf ergatterten die Judoka aus der Dinkelstadt dann noch einen ersten und drei zweite Plätze beim Kreisturnier der U10, U13 und U18.

In der Gewichtsklasse bis 34 kg waren die Dinkelstädter mit drei Kämpfern vertreten: Sven Manthey, Dovud Davlatov und Artjom Werner , die letztes Jahr bereits einen Dreifacherfolg in dieser Gewichtsklasse in der U13 verbucht hatten. Manthey gewann alle vier Kämpfe souverän vorzeitig durch Schulterwürfe und Bodentechniken und wurde Kreismeister.

Dovud Davlatov wurde Vizemeister und Artjom Werner, der sich Dovud Davlatov im direkten Duell knapp geschlagen geben musste, erkämpfte sich mit zwei Siegen Platz drei. Das Trio löste zudem gemeinsam das Ticket zur Bezirksmeisterschaft nächste Woche in Hörstel.

Auch Annika Jansen und Uzayr Davlatov siegen

Annika Jansen (bis 57 kg) entschied den Kampf gegen ihre einzige Gegnerin in dieser Gewichtsklasse und wurde ebenfalls Kreismeisterin.

Uzayr Davlatov (bis 43 kg) gewann alle seine Kämpfe vorzeitig – zwei durch Würfe, zwei weitere durch Hebeltechniken – und holte damit auch den Kreismeister-Titel. In dieser Gewichtsklasse wurde Timon Kaiser Fünfter. Maxim Iskam (bis 55 kg) erreichte Platz sieben.

Falk Manthey (bis 60 kg) war der einzige Gronauer Starter beim Kreisturnier der U18. Nach Siegen durch Schenkelwurf und Hebel ging es im letzten Kampf um Platz eins. Manthey glich einen Waza-Ari-Rückstand zunächst aus, wurde jedoch kurz vor Ende gekontert und wurde so Zweiter.

Erster Turniersieg für Timur Glöckner

Timur Glöckner (U10) gewann vier Kämpfe vorzeitig mit Fußwürfen und Kesa-Gatame. Diese Leistung bescherte ihm den ersten Turniersieg in seiner noch jungen Judokarriere. Diana Glöckner und Adriano Koegler (U13) wurden Zweite. Mika Kaiser (U13) erreichte Platz vier.