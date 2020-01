In der Handball-Bezirksliga der Frauen bleibt im Münsteraner Meisterschaftskampf der Sportclub dem Team von Spitzenreiter Sparta auf den Fersen. Während sich der Tabellenführer im Spitzenspiel beim Vierten BSV Roxel mit 30:27 durchsetzte, gelang dem SC Münster ein hauchdünner 22:21-Heimsieg gegen Westfalia Kinderhaus 2. Am Tabellenende kassierte der TV Borghorst derweil seine elfte Saisonpleite, verlor 20:26 bei der DJK Eintracht Coesfeld VBRS 2 und bleibt damit weiter bei nur zwei Punkten stehen. Am kommenden Wochenende pausiert die Frauen-Bezirksliga mit Ausnahme einer vorgezogenen Partie zwischen SC Münster und Coesfeld 2. Vorwärts Gronau ist somit erst am 8. Februar wieder im Einsatz. Dann aber wird es schwer beim Tabellendritten TSV Ladbergen.