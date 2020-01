Auf viele Ereignisse, Ergebnisse und besondere Momente blickte da dann Karola Westhoff in ihrem Jahresbericht zurück. Westhoff erklärte im Anschluss, nicht mehr für die Abteilungsleitung zur Verfügung zu stehen. Sie wolle aber weiterhin als Vorstandsmitglied der Handballabteilung dem künftigen Leiter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Bevor es allerdings soweit war, ließen es sich ihre Handball-Mitstreiter nicht nehmen, sich mit einem Präsent bei ihr für all die Mühen und Arbeit zu bedanken.

Schmidt einstimmig gewählt

Bei der anschließenden Wahl wurde Holger Schmidt aus der Versammlung als einziger Kandidat vorgeschlagen und einstimmig zum neuen Abteilungsleiter der Handballer von Vorwärts Gronau gewählt.

In seiner Antrittsrede für die blau-weiße Handballfamilie ging Schmidt noch einmal auf die Herausforderungen rund um eine solch große Abteilung ein. Die Vielzahl der Teams samt Spielbetrieb und die Veranstaltungen könnten nur umgesetzt werden, wenn sich in Zukunft wie auch schon heute zahlreiche Mitglieder aktiv am Vereinsleben beteiligen.