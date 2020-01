Vorwärts 2: Wie gewonnen, so zerronnen

Gronau -

„Da passte heute mal so gar nichts“, zeigte sich Nadine Eckrath nach dem Spiel ratlos. Die zweite Herrenmannschaft von Vorwärts Gronau hatte soeben in der Handball-Kreisliga nach sehr guter Leistung in der Vorwoche ausgerechnet das Spiel gegen den Tabellenvorletzten SW Havixbeck mit 26:28 (14:13) vergeigt.